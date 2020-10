Giro

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) admitiu que o sexto lugar no contrarrelógio de hoje foi "melhor que o esperado", aproveitando para expandir a liderança da geral da Volta a Itália em bicicleta.

"Foi melhor do que esperava. Não conseguia fazer melhor, e aumentei o tempo de vantagem para o [Wilco] Kelderman, que era o meu maior adversário. Tenho quase um minuto [para Kelderman, segundo à geral] e mais para os outros, mas ainda há uma semana e um dia. É um caminho longo até Milão", local da 21.ª e última etapa, afirmou o português de 22 anos, após a 14.ª tirada, conquistada pelo italiano Filippo Ganna (INEOS).

Na geral individual, o português, de 22 anos, aproveitou o bom registo, a 1.31 do vencedor, para ganhar tempo a quase todos os adversários do 'top 10', à exceção de McNulty, e lidera agora com 56 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo colocado, e 2.11 minutos para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), terceiro.