Açores/Eleições

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, apelou aos eleitores dos Açores para que deem uma oportunidade ao partido, alegando que os centristas açorianos têm trabalho feito na melhoria das condições de vida na região.

"Está na altura de apostar no mérito das primeiras linhas do CDS, que provaram ao longo da última legislatura com o seu trabalho que é possível traduzir com propostas novos direitos para a vida dos açorianos na área social, da saúde, da educação e também do emprego", afirmou, em declarações à Lusa.