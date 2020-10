Açores/Eleições

O membro do Grupo de Contacto do Livre Filipe Honório considerou hoje que este é momento para "romper" com as maiorias absolutas do PS/Açores, que governa há 24 anos, por serem "nefastas" para os interesses dos açorianos.

O dirigente do Livre, que visitou uma irmandade do Espírito Santo, na vila de Rabo de Peixe, concelho de Ribeira Grande, em mais um dia de campanha para as legislativas regionais de 25 de outubro, espera que "também nos Açores as pessoas consigam perceber realmente que as coisas avançam mesmo sem maiorias absolutas".

De acordo com Filipe Honório, as maiorias absolutas "não são condição para concretizar ou resolver problemas, pelo contrário, muitas vezes esvaziam a possibilidade que existe de criar soluções mais abrangentes para as próprias populações".