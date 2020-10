Actualidade

A longa-metragem brasileira "Para-a Onde Voam as Feiticeiras", de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral, venceu o prémio de melhor filme da competição oficial na edição deste ano do Queer Porto, anunciou a organização.

"O júri da competição oficial, composto por Armanda Ribeiro (jornalista do Público), Daniel Gorjão (diretor de programação de artes performativas da RTP2) e Francisco Alves (diretor artístico do Teatro Plástico) decidiu atribuir o prémio de melhor filme a 'Para Onde Voam as Feiticeiras'", indicou, em comunicado, a organização do festival de cinema Queer, cuja cerimónia de encerramento decorreu no Teatro Rivoli, no Porto.

O prémio, no valor de três mil euros, é atribuído pela RTP2 pela compra dos direitos de exibição.