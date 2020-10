Actualidade

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa anunciou hoje que três dos seis detidos na apreensão de uma tonelada de haxixe vão ficar em prisão preventiva, e os outros três ficam com Termo de Identidade e Residência.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no âmbito da operação policial que culminou com a detenção dos 6 indivíduos por tráfico de estupefaciente, comunica que foram aplicadas as medidas de coação de três prisões preventivas e três Termos de Identidade e Residência, com proibições de contacto entre os arguidos", lê-se numa nota emitida esta noite.

A PSP de Lisboa tinha anunciado esta tarde a apreensão de uma tonelada de haxixe na sexta-feira, a maior apreensão feita por esta unidade na última década, no âmbito da operação 'Processo Nómada', que decorre há três anos e no âmbito da qual foram também já apreendidos 10 quilos de cocaína e mais 50 quilos de haxixe.