Actualidade

Patrick Morais de Carvalho foi hoje reeleito como presidente do Belenenses para o triénio 2020-2023, com 63,53% dos votos, perante a concorrência de outros dois candidatos ao cargo que desempenha desde 2014.

O advogado segue para o terceiro mandato à frente do clube da Cruz de Cristo, com um total de 6.089 votos, batendo o candidato pela lista C Luís Figueiredo, que obteve 27,08% dos votos, correspondentes a 2.596 votos, e o líder da lista B Carlos Canhoto Fernandes, com 7,85%, respeitante a 752 votos.

Votaram nulo 0,2% (19) dos associados, enquanto os votos brancos foram 0,4% (39).