Mau tempo

A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de má visibilidade para o mar no arquipélago da Madeira até às 12:00 de domingo, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso da autoridade marítima regional tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do tempo, relacionadas com o vento e mar, para a orla marítima da Madeira, indicando que a visibilidade vai alterar-se, sendo "por vezes má a partir do início da manhã".

Sobre a situação do vento, refere que "será muito fresco" durante a noite e durante a tarde, enquanto a agitação marítima aponta para ondas até dois metros nas costas norte e sul da ilha.