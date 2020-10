Nagorno-Karabakh

A Arménia acusou esta madrugada o Azerbaijão de violar uma "trégua humanitária" que tinha acabado de entrar em vigor em Nagorno-Karabakh, ao bombardear a região.

"O inimigo disparou artilharia na direção Norte entre as 00:04 e as 02:45 [21:04 e 23:45 de sábado em Lisboa] e lançou foguetes em direcção ao Sul entre as 02:20 e as 02:45 [23:20 e 23:45 de sábado em Portugal continental]", escreveu na rede social Twitter a porta-voz do Ministério da Defesa arménio, Shushan Stepanyan.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o Azerbaijão não reagiu.