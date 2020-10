Açores/Eleições

O líder do Chega, André Ventura, apelou este sábado aos militantes e simpatizantes do partido para que não se fiem nas sondagens e votem nas eleições legislativas regionais dos Açores, em 25 de outubro.

"Toda a gente sabe que o Chega cresceu imenso e está em todas as regiões do país, mas falta materializar esse crescimento. Têm de sair de casa e ir votar. Não podemos simplesmente pensar que está feito, que está conseguido, que as sondagens mostram isso mesmo, temos de sair de casa", afirmou.