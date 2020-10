Actualidade

O Governo iraniano defendeu que o embargo de armas da ONU ao Irão expirou hoje, a data prevista ao abrigo do acordo internacional sobre o programa nuclear de Teerão e da resolução 2231 do Conselho de Segurança.

"A partir de hoje, todas as restrições às transferências de armas, atividades conexas e serviços financeiros de e para a República Islâmica do Irão [...] são automaticamente levantadas", pode ler-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Nos termos do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão, o embargo, que proíbe a venda de armas e equipamento militar pesado ao país, deveria expirar em 18 de outubro.