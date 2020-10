Covid-19

A Índia registou 1.033 mortos e 61.871 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados hoje no portal do Ministério da Saúde indiano.

Desde que a pandemia chegou ao país, a Índia diagnosticou mais de 7,4 milhões de infeções (7.494.551), que provocaram 114.031 mortes.

Apesar de uma redução gradual do número diário de casos nas últimas semanas, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de 8,1 milhões de casos.