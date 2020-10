EUA/Eleições

A popularidade de Donald Trump junto dos generais das Forças Armadas caiu ao longo do mandato do Presidente dos EUA, apesar do esforço da Casa Branca para se aproximar das expectativas dos militares.

Tradicionalmente, os presidentes republicanos são mais do agrado das elites militares norte-americanas, acusadas pelos democratas de preferirem governos que sejam mais belicosos e apoiem mais negócios de compra e venda de armas.

Contudo, Trump parece ser uma exceção, tendo começado o seu mandato com um nível de popularidade de 46%, junto dos elementos das forças armadas, mas estando agora a terminá-lo com uma queda que o leva para apenas 38% de aprovação, de acordo com sondagens da revista Military Times.