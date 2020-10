Actualidade

As diferenças vão ser colocadas em evidência no palco do Teatro Viriato, em Viseu, por três bailarinos e uma marioneta, durante o espetáculo "Gabo", que tem estreia marcada para dezembro.

Criado pelo grupo Dançando com a Diferença e encenado por Patrick Murys, o espetáculo tem o nome da marioneta que é manipulada pelos bailarinos e usada para despertar o público para questões como o feio e o bonito, a realidade e a ilusão.

Patrick Murys - que nunca tinha trabalhado na área da dança inclusiva, mas tem criado espetáculos motivados pela pesquisa do lugar do ator como ser total - contou à agência Lusa que a ideia inicial era ter crianças a participarem ativamente no processo de criação, o que não foi possível devido à covid-19.