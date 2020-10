OE2021

O ex-deputado Paulo Trigo Pereira alerta que o processo de aprovação de Orçamentos do Estado está a tornar-se "mais difícil e complexo" e, se nada for feito, a sua desvirtuação será cada vez maior.

"Está a ser cada vez mais difícil e complexo aprovar Orçamentos, e estes cada vez mais serão inconsistentes, sobretudo em governos de maioria relativa, se nada for feito entretanto", defende o ex-deputado independente da bancada do PS no seu último livro, intitulado "Democracia em Portugal - Como evitar o seu declínio", editado pela Almedina, que será lançado na quinta-feira.

Para o professor do ISEG, que se "divorciou" do PS na fase final da última legislatura e passou a deputado não inscrito, "a primeira responsabilidade do 'complicómetro' orçamental é do Governo".