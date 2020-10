Açores/Eleições

O membro do Grupo de Contacto do Livre Filipe Honório alertou hoje para a "situação calamitosa" que se assiste no património natural dos Açores, defendendo a declaração do estado de emergência climática para "proteger e revitalizar a paisagem".

"A paisagem verde que hoje vemos não é a que existia há muitos anos. É preciso fazer este alerta porque queremos que as pessoas percebam a gravidade da situação, que muitas coisas já se alteraram e têm impactos negativos nas vivências das populações. Quando há cheias é porque já destruímos cursos naturais que existiam e evitavam essas cheias", apontou o dirigente do Livre.