Açores/Eleições

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, rejeitou hoje que as eleições legislativas dos Açores, agendadas para dia 25, sejam um primeiro teste à sua liderança, sublinhando a autonomia da estrutura regional do partido.

"O CDS respeita o princípio da subsidiariedade e, no caso das regiões autónomas, temos estruturas partidárias também autónomas, que gerem o programa do partido, a ambição, e se propõem a atingir os melhores resultados possíveis para o CDS", afirmou o líder dos centristas, eleito em janeiro deste ano.

Francisco Rodrigues dos Santos falava aos jornalistas em Ponta Delgada, no final de uma ação de campanha na qual percorreu de bicicleta a marginal da cidade, acompanhado pelo líder da estrutura regional do partido, Artur Lima, e pelo cabeça de lista pelo círculo de São Miguel, Nuno Gomes.