Giro

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) segurou hoje a liderança da Volta a Itália em bicicleta, numa 15.ª etapa vencida pelo britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS) e em que o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) se aproximou do camisola rosa.

Hart, de 25 anos, cumpriu os 185 quilómetros entre a base aérea de Rivolto e Piancavallo em 4:58.52 horas, dois segundos à frente de Kelderman, que foi segundo classificado, e quatro do australiano Jai Hindley (Sunweb), terceiro.

Almeida, quarto colocado, a 37 segundos, perdeu 35 segundos para Kelderman, que ainda bonificou pelo segundo lugar, mas manteve a camisola rosa, com 15 segundos de vantagem para o holandês, com Hindley no terceiro lugar, a 2.56 minutos, e grande parte dos restantes favoritos agora mais distantes do português.