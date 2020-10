Covid-19

O continente europeu ultrapassou hoje as 250 mil mortes devido à pandemia de covid-19, havendo mais de 43.600 óbitos no Reino Unido, de acordo com uma contabilização feita hoje pela AFP.

De acordo com a agência de notícias francesa, a Europa registou 250.030 mortes por covid-19 até às 16:30 de Lisboa, numa lista onde o Reino Unido lidera, com 43.646 óbitos em 722.409 infeções, seguida de Itália, com 36.543 mortes em 414.241 casos, e da Espanha, com 33,775 óbitos em 936.560 infeções.

Nos últimos sete dias, foram registadas 8.342 mortes, o maior número na região desde meados de maio, conclui-se no artigo da AFP.