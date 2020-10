Açores/Eleições

O porta-voz nacional do PAN, André Silva, disse hoje que o partido vai "fazer a diferença, com certeza, a partir da próxima semana, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores", com a eleição de dois deputados.

"Vamos fazer a diferença, com certeza, a partir da próxima semana, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores", afirmou André Silva.

O porta-voz do Partido das Pessoas, Animais e Natureza, que falava aos jornalistas em Ponta Delgada, afirmou ainda que está "confiante" na eleição e que acredita que o partido vai conseguir chegar "aos dois eleitos".