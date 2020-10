Actualidade

Sérgio Boris deixou hoje de ser o treinador do Académico de Viseu, avançou à agência Lusa uma fonte da SAD do atual último classificado da II Liga portuguesa de futebol, após seis jornadas.

O técnico, de 44 anos, que tinha chegado a Viseu no início da temporada, não resistiu aos resultados e a passagem por Viseu durou apenas seis rondas, deixando a capital da Beira Alta sem conseguir vencer qualquer jogo oficial, num saldo de três empates e três derrotas.

A 'gota de água' foi a derrota no jogo de hoje, por 2-0, na receção ao Cova da Piedade, com o técnico a colocar o lugar à disposição durante uma conversa que manteve no final do encontro com o presidente da SAD, António Albino, que aceitou o pedido.