Actualidade

O Benfica reforçou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, colocando-se cinco pontos à frente da concorrência, ao vencer fora o Rio Ave por 3-0, em encontro da quarta jornada.

O alemão Waldschmidt, aos seis e 45+4 minutos, para passar a contar quatro tentos na prova, e o brasileiro Gabriel, aos 84, selaram o quarto triunfo em quatro jogos, com 13-3 em golos, do 'onze' de Jorge Jesus.

Na classificação, os 'encarnados' somam 12 pontos, contra sete de FC Porto, Sporting (menos um jogo) e Santa Clara e seis do Sporting de Braga, enquanto o Rio Ave, que sofreu a primeira derrota da época, manteve-se com três, agora no 15.º lugar.