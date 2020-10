Actualidade

A 9.ª edição do Festival Hádoc - Cinema Documental começa a 28 de outubro, em Leiria, com a exibição de cinco filmes para "dar um sentimento de normalidade" depois do adiamento, devido à pandemia covid-19, anunciou hoje a organização.

Num ano "atípico", depois de ter adiado as datas de abril, maio e junho para exibir cinema documental, o certame decorrerá agora em quatro datas de outubro e novembro, indica um comunicado divulgado pela organização.

"Num modelo diferente do habitual, o Hádoc 2020 irá apresentar apenas cinco filmes, de temáticas diversas, numa seleção bastante criteriosa do que de melhor o cinema documental tem para oferecer", segundo Nuno Granja, um dos coordenadores e programadores desta iniciativa.