O treinador do Benfica, Jorge Jesus, antecipou, hoje, que o defesa André Almeida possa ter uma lesão grave, contraída no jogo frente ao Rio Ave, da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O 'capitão' dos 'encarnados' saiu hoje de campo, ainda antes do quarto de hora, de maca, muito queixoso do joelho direito, depois de uma disputa de bola com o jogador dos vila-condenses Carlos Mané.

"Não sou médico, e ainda não tive o 'feed-back do departamento clínico, mas, pelo que vi, e pela minha experiência, parece-me que é uma lesão grave. Mas, espero que os exames que vai fazer amanhã [segunda-feira] deem a indicação que não é nada de grave", disse o técnico das 'águias', na conferência de imprensa, em Vila do Conde, no final da partida, que o Benfica venceu por 3-0.