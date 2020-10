Covid-19

O Brasil registou 153.905 óbitos e 5.235.344 de infeções provocados pela pandemia de covid-19, segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde do país.

Segundo a tutela, o país somou 230 mortes e 10.982 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os números não incluem dados de quatro estados.

"Houve um problema na atualização dos dados do sistema e-SUS notifica nos estados Rondônia, Pernambuco, Paraíba e Goiás. O Datasus [banco de dados do Sistema Unido de Saúde do Brasil] está trabalhando para resolver o problema. Os dados estão preservados, e serão atualizados no boletim amanhã", informou o Ministério da Saúde brasileiro.