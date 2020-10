Actualidade

Paulo Rodrigues, líder da lista B, foi no domingo eleito presidente do Vitória de Setúbal, para o mandato 2020-2023, com um total de 587 votos.

O ex-empresário de futebol, de 43 anos, foi o mais votado das três listas candidatas, vencendo a liderança do clube do Campeonato de Portugal frente aos oponentes Vítor Hugo Valente (lista A), com 368 votos, e Nuno Soares (lista C), com 538, que foi o segundo mais votado.

No total de 1.580 votos apurados no pavilhão Antoine Velge, local onde os novos órgãos sociais foram empossados após o ato eleitoral pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral cessante, Cândido Casimiro, registaram-se 52 votos brancos e 35 nulos.