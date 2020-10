Actualidade

Mais de 25 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre do ano, período em que também foram registados 648 casos de feminicídio, indicou o último relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Apesar das restrições de confinamento social impostas entre abril e maio devido à pandemia do novo coronavírus, os homicídios aumentaram 7,1% nos primeiros seis meses de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.

De acordo com o relatório, divulgado no domingo e elaborado anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mortes violentas intencionais em 2019 caíram 17,7% em relação a 2018, mas os números mostraram uma mudança de tendência.