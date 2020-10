Actualidade

O Governo da Tailândia ordenou hoje a quatro órgãos de comunicação locais que apaguem a cobertura das manifestações antigovernamentais nas quais participaram milhares de pessoas, nos últimos cinco dias, em Banguecoque.

As autoridades recorreram ao "decreto de emergência severo", aprovado na quinta-feira, com o argumento de que os conteúdos representam uma ameaça para a segurança do país, de acordo com um comunicado publicado pelas autoridades.

Os órgãos de comunicação social afetados pela medida são The Standard, Voice TV, The Reporters e Prachatai.