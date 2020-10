Actualidade

Uma organização não-governamental denunciou hoje que o sistema norte-coreano de detenção pré-julgamento e de investigação é cruel e arbitrário, com ex-detidos a descreverem tortura sistemática, corrupção e trabalhos forçados não-remunerado.

No relatório de 88 páginas, "Vale menos que um animal: Abusos e violações no processo de prisão preventiva na Coreia do Norte", a Human Rights Watch (HRW) descreveu o "opaco sistema de justiça criminal do país" e destacou a "frágil estrutura legal e institucional da Coreia do Norte e a natureza política dos tribunais e entidades que aplicam a lei".

"O sistema de detenção e investigação pré-julgamento da Coreia do Norte é arbitrário, violento, cruel e degradante", disse o diretor para a Ásia da organização não-governamental (ONG) HRW.