EUA/Eleições

O voto antecipado no estado da Florida para as eleições presidenciais norte-americanas começa hoje às 07:00 (12:00 em Lisboa) com os dois candidatos a disputarem o voto das comunidades hispânicas que podem decidir o resultado final.

Os "latinos" representam cerca de 20% dos eleitores da Florida e, por isso, nos últimos anos converteram-se num fator político muito relevante para as vitórias eleitorais.