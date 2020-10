LE

O Benfica, ao falhar a Liga dos Campeões, e o Sporting de Braga, que teve entrada direta, são os únicos representantes portugueses na fase de grupos da Liga Europa em futebol, e ambos apontam aos 16 avos de final.

Os 'encarnados', que só tinham estado nesta fase da prova há 11 anos, em 2009/10, na primeira época de Jorge Jesus na Luz, compartem o Grupo E com Rangers, Standard Liège e Lech Poznan, enquanto os 'arsenalistas', na sexta, ficaram no Grupo G, juntamente com Leicester, AEK Atenas e Zorya.

O conjunto da Luz é candidato ao primeiro lugar, que disputará, tudo indica, com o 'onze' de Steven Gerrard, enquanto os comandados de Carlos Carvalhal partem do segundo lugar da 'grelha', atrás dos ingleses, que, esta época, já conseguiram, por exemplo, golear fora o Manchester City (5-2).