Moçambique/Ataques

A consultora Eurasia considerou hoje que o apoio da União Europeia a Moçambique, no âmbito do combate aos ataques no norte do país, terá um efeito "limitado" porque não envolve a colocação de tropas no terreno.

"Não haverá colocação de pessoal militar no terreno, por isso o impacto deste apoio será limitado", escrevem os analistas numa nota sobre a evolução das economias africanas.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Eurasia diz que "a União Europeia providenciará apoio às tropas moçambicanas que combatem a insurgência em Cabo Delgado, muito provavelmente na forma de treino, logística e serviços médicos".