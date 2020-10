EUA/Eleições

O especialista em justiça e política norte-americana Tom Wolf defendeu a criação de comissões independentes para evitar a prática do 'gerrymandering', que permite aos políticos redesenharem os distritos eleitorais para se beneficiarem nas eleições.

"As linhas dos distritos para dividir as comunidades em diferentes grupos são, na maior parte, definidas pelos legisladores. Isso significa que as pessoas que têm esses cargos têm controlo sobre a composição das comunidades que os elegem", refletiu o advogado e especialista do Centro Brennan para a Justiça, dos EUA, em declarações à agência Lusa.

Chamada de "gerrymandering" nos EUA, a prática de manipular as linhas que separam diferentes distritos provocam, há décadas, impactos como dividir comunidades, retirar poder político das minorias, dar vantagens a um certo partido político e permitir a continuação na liderança de certos indivíduos.