Actualidade

O Presidente timorense promulgou hoje a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, com um valor total de 1,497 mil milhões de dólares (1,27 mil milhões de euros), segundo fontes do parlamento e da Presidência.

A decisão do Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, não foi anunciada publicamente pela Presidência da República.

O orçamento tem um valor total de 1,497 mil milhões de dólares (1,27 mil milhões de euros), dos quais 220 milhões de dólares (185 milhões de euros) estão destinados à resposta sanitária e económica à pandemia da covid-19.