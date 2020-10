Actualidade

O Estado cabo-verdiano vai gastar 218 milhões de euros com os pagamentos à função pública em 2021, um aumento de 2,1% e um peso de 12,4% do Produto Interno Bruto (PIB), mas sem aumentos salariais ou novas contratações.

De acordo com os documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, que o parlamento começa a analisar nos próximos dias, o Governo prevê estabelecer, devido ao "impacto negativo da pandemia de covid-19", medidas de "contenção de despesas com pessoal".

Desde logo fica previsto para o próximo ano a suspensão da "reestruturação, revisão e implementação" dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCC) na função pública "que ainda não constituem despesas legalmente instituídas" e "mesmo que tenha havido compromissos prévios".