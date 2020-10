Covid-19

A Alemanha registou 4.325 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número muito abaixo do recorde de sábado (7.830), porque nem todos os Estados federados comunicam os seus dados no fim de semana.

Ainda assim, o número de hoje é notavelmente superior aos 2.467 casos registados na segunda-feira da semana passada.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, o número total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 366.299, com 9.789 óbitos, mais doze nas últimas 24 horas.