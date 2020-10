Covid-19

As autoridades polacas vão transformar o Estádio Nacional de Varsóvia num centro hospitalar, com capacidade para 500 doentes, para fazer face ao alarme no país causado pelo aumento de casos de covid-19.

A medida não visa, segundo avançou o Governo, instalar no estádio um hospital de campanha, mas sim um centro hospitalar temporário que terá 50 camas para cuidados intensivos.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, deu instruções no sábado para se proceder à instalação deste primeiro hospital temporário na capital, ao qual se seguirão outros noutras regiões do país.