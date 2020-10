Incêndios

O Governo está disposto a avançar com um projeto-piloto de leilões em que garante um valor mínimo para a madeira ardida abaixo do qual o Estado fica com essa matéria-prima, caso o mercado não funcione.

"O Governo está preparado, se for intenção ou se se vier a justificar, de organizar com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e, este com os municípios, organizar leilões, vendendo a madeira agregada e em pé. Mas, isto só fará sentido se a madeira não estiver a ser paga pelo valor justo", explicou o secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino.

O governante deslocou-se hoje a Oleiros, no distrito de Castelo Branco, para participar numa reunião com autarcas e proprietários florestais que foram afetados pelos recentes incêndios que afetaram a região.