Actualidade

O Presidente do Chipre, Nikos Anastasiadis, líder da comunidade cipriota-grega daquela ilha, expressou hoje esperança de que o novo líder turco-cipriota, Ersin Tatar, queira resolver o problema do país com base nas resoluções da ONU e da União Europeia.

Anastasiadis enviou, numa mensagem divulgada na sua conta oficial do Twitter, os parabéns a Ersin Tatar pela sua eleição e garantiu que respeita a decisão dos cipriotas turcos, reafirmando a sua "disponibilidade e determinação" para empreender, o mais rapidamente possível, uma nova iniciativa para resolver o problema de Chipre, desde que seja com base nas resoluções das Nações Unidas e nos princípios e valores da UE.

"Espero que [Ersin] Tatar mostre a mesma vontade", acrescentou Anastasiadis.