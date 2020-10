Covid-19

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), representante dos credores privados, disse hoje que o prolongamento da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) até dezembro de 2021 representa poupanças de 23 mil milhões de dólares.

"Estimamos que uma extensão da DSSI até junho de 2021 pode libertar 11 mil milhões de dólares [9,3 mil milhões de euros] para os países elegíveis, e uma eventual extensão subsequente para a segunda metade do ano pode elevar o alívio da dívida para 23 mil milhões de dólares [19,5 mil milhões de euros] em 2021", lê-se numa nota de análise deste grupo que representa os credores privados da dívida pública.

Na análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, o grupo com sede em Washington lembra que o Fundo Monetário Internacional prevê uma recessão de 1,8%, em média, nestes países este ano e uma recuperação para um crescimento de 4,8% em 2021, mas afirma que "uma recuperação total não é previsível antes do final de 2022 em muitos casos, o que levanta questões sobre as necessidades futuras de endividamento destes países".