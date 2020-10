Actualidade

Os erros que afetaram as plataformas da Euronext, suspensas esta manhã, foram "identificados e resolvidos" e as negociações foram retomadas, de acordo com a gestora da bolsa de Lisboa.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Euronext explica que a origem da falha - que afetou a transação em todas as plataformas na Bélgica, França, Irlanda, Holanda e Portugal - foi "identificada e resolvida".

"Era um problema técnico que afetava o sistema de 'middleware'", justifica a empresa, referindo que as negociações serão retomadas em todas as plataformas, com exceção nos 'warrants' e 'certificados', cujas investigações prosseguem.