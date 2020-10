Actualidade

O Ministério Público acusou dois diretores de uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) de Amares de corrupção, por alegadamente terem exigido 60 mil euros como "contrapartida necessária" pela admissão de um utente no lar de idosos.

Em nota hoje publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que aquela IPSS do distrito de Braga também está acusada do mesmo crime, concretamente corrupção passiva no setor privado.

Os arguidos singulares são um homem que "desempenhava funções de direção" na IPSS e a diretora coordenadora da instituição.