Covid-19

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), representante dos credores privados, disse hoje que o montante de 5 mil milhões de dólares em alívio da dívida concedido pelo G20 vale um décimo do valor total de pagamentos devidos.

"Até à data, 43 dos 73 países elegíveis para a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) pediram apoio aos credores oficiais bilaterais para diferir 5 mil milhões de dólares [4,2 mil milhões de euros] em pagamentos do serviço da dívida, representando um décimo dos pagamentos estimados do serviço da dívida a credores oficiais bilaterais em 2020", lê-se numa análise dos credores privados ao nível de endividamento destes países, que incluem todos os lusófonos africanos.

Na nota de análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas do IFI apontam que de acordo com as últimas estatísticas do Banco Mundial "o pagamento do serviço da dívida externa aos credores bilaterais vão representar cerca de 54 mil milhões de dólares [45,8 mil milhões de euros] em 2021, representando uma subida face aos 50 mil milhões de dólares [42,4 mil milhões de euros] estimados para 2020".