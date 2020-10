Actualidade

Um cidadão angolano foi detido, na província do Cunene, com 77 pedras de rubi, quando tentava atravessar a fronteira entre Angola e Namíbia, anunciou hoje a polícia local.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Cunene, intendente Nicolau Tuvecalela, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, o homem, de 34 anos, foi detido quando tentava atravessar a fronteira no marco 19, nas imediações de Santa-Clara.

A origem das pedras coloridas, uma variedade vermelha do mineral coríndon, não foi avançada, tendo a apreensão ocorrido quando o homem estava a ser alvo de uma revista.