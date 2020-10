Actualidade

O Irão não está interessado numa "corrida armamentista" nem em ampliar a turbulência no Médio Oriente, disse hoje à Lusa o embaixador iraniano em Lisboa, a propósito do fim do embargo de armas da ONU ao Irão.

Morteza Damanpak Jami referia-se à data de 18 de outubro, prevista ao abrigo do acordo internacional sobre o programa nuclear de Teerão e da resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"Quer dizer, o Irão pode agora cooperar na indústria de defesa com outros países. O Irão pode comprar as armas convencionais de que necessitar e pode vender armamento convencional. Mas não quer dizer que vamos entrar em acordos deste tipo com muitos países. É um direito que passamos a ter", acentuou.