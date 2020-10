Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recebeu 5.889 reclamações no terceiro trimestre, mais 9,25% que no mesmo período de 2019, com a maioria a visar o setor elétrico, foi hoje anunciado.

"No terceiro trimestre de 2020, a ERSE recebeu 5.889 reclamações, as quais 584 foram reaberturas de processos", informou o regulador no seu Boletim de Apoio ao Consumidor de Energia relativo aos meses de julho, agosto e setembro, hoje divulgado.

Registou-se, assim, um aumento de 9,25%, face às 5.390 reclamações registadas no terceiro trimestre de 2019, e de 7,67% relativamente às 5.437 reclamações recebidas no trimestre anterior ao período em análise.