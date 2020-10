Açores/Eleições

O porta-voz nacional do PAN, André Silva, alertou hoje para os efeitos das alterações climáticas nos Açores, sublinhando que a região tem condições para produzir energia limpa e abandonar o caminho dos combustíveis fósseis.

No final de uma visita à delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera em Ponta Delgada, no âmbito da campanha para as eleições legislativas regionais agendadas para domingo, André Silva afirmou que as alterações climáticas "são visíveis" nos Açores, apontando como exemplos índices de pluviosidade menores, com ciclos de seca maiores, e fenómenos meteorológicos extremos associados a ciclones mais intensos.

"Os Açores têm uma produção de energia elétrica muito sustentada na queima de combustíveis fósseis. Há condições nos Açores para produzir energia limpa, seja através de energia eólica, solar ou fotovoltaica. É essa a transição que temos de fazer", afirmou, acompanhado pelo porta-voz regional do partido, Pedro Neves, que é também cabeça de lista pelos círculos de São Miguel e da compensação.