Covid-19

A Ordem dos Advogados apelou hoje "a todos os órgãos de soberania" para adotarem "urgentemente as medidas necessárias" para evitar a repetição de situações como a ocorrida no surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz (Évora).

"É dever do Estado proteger a saúde pública e esse dever ganha especial intensidade quando estão em causa pessoas especialmente vulneráveis, como é o caso dos idosos nos lares, que têm por isso que ser objeto de medidas especiais de proteção", reclamou a OA.

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (CDHOA) considerou hoje existirem "indícios de violação grave dos Direitos Humanos e dos Direitos de Liberdade e Garantias consagrados na Constituição" no surto de covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz (Évora), assim como no do Lar do Comércio, em Matosinhos (Porto).