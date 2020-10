Covid-19

A Bélgica continua a registar um aumento galopante de casos positivos de covid-19 e o ministro da Saúde belga admite que a situação pode ficar fora de controlo, advertindo para o risco de um "tsunami", designadamente em Bruxelas.

No dia em que entraram em vigor as novas medidas restritivas decretadas, na passada sexta-feira, pelo Governo - como o encerramento de bares, cafés e restaurante durante um mês e um recolher obrigatório entre a meia-noite e 05:00 -, as autoridades sanitárias belgas indicam que nas últimas duas semanas se registou uma taxa de incidência de 747 casos confirmados de infeção por 100 mil habitantes, o que representa uma subida de 221% face aos 14 dias anteriores.

Ainda sem dados consolidados do fim de semana, o boletim atualizado diariamente pelas autoridades sanitárias belgas revela que entre 09 e 15 de outubro se registaram mais de 55 mil novos casos de infeção, o que representa uma média de perto de 8 mil casos por dia e um aumento de 79% face aos sete dias anteriores.