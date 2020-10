Covid-19

O Seminário do Bom Pastor, no distrito do Porto, vai acolher um Centro Distrital de Retaguarda para doentes covid-19 com capacidade para 50 camas, número que poderá aumentar para 80, revelou hoje o secretário de Estado Eduardo Pinheiro.

Em declarações à agência Lusa, o governante, que é também responsável pela coordenação da situação de calamidade na região Norte do país, apontou que "o objetivo deste centro é dar resposta à pressão atual que se faz sentir nos hospitais".

"Os números preocupam-nos no distrito e na região [Norte] como em todo o país. É determinante estar preparado e criar diferentes respostas. Esta opção [criação de um centro de retaguarda] será alargada a todos os distritos da região", disse Eduardo Pinheiro que falava após uma reunião, no Porto, na Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).