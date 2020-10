Actualidade

A Comissão Europeia alertou hoje para o "declínio" do estado das espécies e habitats protegidos no continente europeu, num relatório sobre o estado da natureza na União Europeia (UE).

No relatório hoje publicado, é referido que 81% dos habitats protegidos estão em "estado fraco ou mau", contra apenas 15% em "estado bom", sendo que os territórios costeiros são particularmente afetados, com a menor taxa de avaliação positiva.

A conservação das espécies também tem conhecido uma tendência negativa em todo o continente europeu, com apenas 27% a manterem um "estado bom", sendo que os peixes de água doce são os animais com a maior taxa de deterioração, com 62% em "estado fraco ou mau".